"توقف وعيه السياسي".. الباز يرد على الدكتور محمد غنيم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدكتور محمد غنيم لا يمكن لأحد أن يشكك في وطنيته، ولكنه رجل توقف وعيه السياسي عند 25 يناير 2011.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه استضاف الدكتور محمد غنيم في إحدى حلقات برنامجه، ولكن طوال اللقاء لم يتطرق معه للأمور السياسية الحالية، لافتا إلى أنه أراد تقديمه كقدوة للناس، ولكن في مجاله وحياته.

وتابع "الباز": "الدكتور محمد غنيم مع احترامي لتاريخه العلمي والسياسي، فهو رجل ليس مؤهل أنه يقول رأيه في اللي حاصل الآن لسبب أن هناك جيل توقف عطائه السياسي قبل 25 يناير ومنهم محمد غنيم ومحمد أبو الغار، وهذا ليس تقليل منهم".

ولفت إلى أن "غنيم" تحدث أمس خلال لقائه في إحدى البرامج، عن ضرورة وجود خريطة استثمارية لمصر، موضحًا أن الدكتور محمد غنيم لو تابع الشأن المصري بشكل جيد، سيعرف أن الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار، قد وضع خريطة بالفعل للاستثمار في مصر.

وتابع: "أول ما ندخل موقع الاستثمار في حاجة اسمها استكشاف الفرص، ودي مرتب فيها الأماكن ونوعيات الشغل اللي محتاجينه، فلو دخلنا على محافظات، هنلاقي أسوان، والفرص الاستثمارية فيها وعددها 7، وأسيوط 17، وإسكندرية 68، وإسماعيلية 69، والبحيرة 8، والبحيرة 75، بورسعيد 61".