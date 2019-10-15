مكرم محمد أحمد: أردوغان فقد الحاسة وشعبيته في انهيار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العدوان التركي على شمال شرق سوريا، مغامرة غير محسوبة بالمرة وهدفها أن يحاول أردوغان أن يستعيد مكانته في الداخل التركي.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "شعبية أردوغان في انهيار والجميع يتهمه بأنه ديكتاتور وفردي النزعة، وأنه فقد الحاسة ولم يعد أردوغان الذي صنع الاقتصاد التركي خلال 12 عامًا من التنمية، وأصبح يتخبط كثيرًا ويتصور أنه العارف بجميع الأمور، ووقع في محافظ البنك المركزي واعتدى على مركزة وزاد الاقتصاد التركي سوءًا بتدخلاته المباشرة، كما أن الليرة واقعة وحزب العدالة والتنمية يعاني من انشقاقات ضخمة وجامة، كما أنهم خسروا العام الماضي بلدية أسطنبول".



وتابع: "تكاد تكون المشكلة الرئيسية لسوريا هي تدخلات أردوغان في كافة الشئون، وهو يحصد الآن نتائج مرة لعملية غزو شمال سوريا ويلاقى مقاومة ضارية من قوات سوريا الديمقراطية، والتي يغلب عليها الأكراد السوريين والعملية العسكرية لا تتقدم، وترتب عليها نزوح مئات اللاجئين الجدد، والذين يهدد بهم أوروبا بأن يتركهم عليهم ويهددهم للحصول على أموال".





