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محمد صفوت يكشف تفاصيل غرفة عمليات الحرب الإلكترونية لقناة الجزيرة القطرية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:18 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الإعلامي محمد صفوت، العائد من العمل بقناة "بين سبورت" التابعة لقناة الجزيرة القطرية، إنه بعد أن أنهت القناة عمله، عرض عليه شخص إخواني مصري أن يعمل في موقع رياضي جديد تم افتتاحه تابع للدولة القطرية.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90  دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه رحب بهذا العرض في البداية، وتوجه معه إلى هذا الموقع، ولكنه فوجئ بأنه موقع بجوار قناة الجزيرة القطرية.

واستطرد أنه دخل إلى مكان يشبه مقر المخابرات الأمريكية، وتم منعه من اصطحاب هاتفه المحمول، لافتا إلى أنه اكتشف أن هذا المكان لم يكن موقعا رياضيا، ولكن هو أكبر مركز في العالم للسوشيال ميديا في الدوحة.

وتابع أن المركز تم تأسيسيه على الطريقة الأمريكية، ومقسم إلى أجزاء كل جزء موضوع عليه علم دولة، ومهمة العاملين به هو إدارة  الحرب الإلكترونية لقناة الجزيرة القطرية، وهو ما يمكن اعتباره غرفة عمليات الحرب الإلكترونية لقناة الجزيرة القطرية.

وواصل أن مدير المركز اسمه الأول حمدة، جلس معه وحاول إغرائه بالمال، وعرض عليه أن يضاعف له مرتبه مقابل أن ينشر محتوى ساخر ضد الدولة المصرية تشبه ما كان ينفذه باسم يوسف.        

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