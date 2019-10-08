القوات التركية تقصف مناطق في رأس العين السورية

استهدف قصف تركي، مساء اليوم الثلاثاء، نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في رأس العين السورية شمالي البلاد.



واستهدفت القوات التركية، مساء أمس، منطقة تل طويل بالمالكية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي وهو أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضمن حملة تركيا لدخول شمال سوريا بزعم تنفيذ المنطقة الآمنة.



ومدد البرلمان التركي، مساء اليوم، التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام.



وسلمت الرئاسة التركية أمس البرلمان، مذكرة في هذا الشأن، وصدق عليها في جلسته اليوم.



وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في وقت سابق تركيا من تنفيذ أي عملية عسكرية في سوريا، مؤكدة أنها لا تؤيد أي عملية تركية شمالي سوريا ولن تدعم القوات المسلحة التركية أو تشارك في أي عملية من هذا القبيل.



وأكدت الدفاع الأمريكية أنها ستعمل مع حلفائها الآخرين في حلف شمال الأطلنطي "ناتو" وفي التحالف الدولي لمواجهة داعش لتتحمل تركيا العواقب المحتملة المزعزعة للاستقرار المترتبة على الإجراءات المحتملة من جانبها.



وانسحب الجيش الأمريكي أمس بكامل عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، ونقطة عسكرية أخرى في تل أبيض حتى الساعة شمالي سوريا.