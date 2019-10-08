"فضحت أردوغان".. الباز يوضح 4 رسائل للقمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، 4 رسائل رئيسية خرجت اليوم من القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بالقاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أن الرسائل الأربعة التي وجهتها الدول الثلاثة من قمة القاهرة اليوم جاءت كالتالي:

- الحلف الثلاثي بين صمر وقبرص واليونان الذي تأسس منذ 2014 ما زال مستمرا ويقوى، وتترسخ علاقاته في مجالات مختلفة، فهو لم يكن تحالف وقتي أو ابن ظروف معينة.

- عبّر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفض مصر الكامل لاستخدام القوة في سوريا، أو أي محاولات لتقسيم أراضيها أو اقتطاع أجزاء منها، وذلك في رد صريح على ما يقوم به الرئيس البلطجي أردوغان، منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من الشمال السوري، حيث بدأ الرئيس التركي في توجيه ضرباته العسكرية نحو قوات سوريا الديموقراطية والأكراد، فهو يسعى لاحتلال أرض عربية في شمال سوريا.

- الرئيس السيسي أدان بشكل واضح ممارسات أردوغان في المنطقة ووصفها بتصرفات أحادية الجانب، وأنها تؤدي إلى زعزعة استقرار دول الإقليم بشكل واضح، فهذه القمة فضحت بما لا يدع مجالا للشك تصرفات أردوغان بالمنطقة وأدانتها.

- الرئيس السيسي طالب بتجريم ما تقوم به بعض الدول من توفير دعم مادي للجماعة الإرهابية وحواصن آمنة ونوافذ إعلامية لهذه الجماعات الإرهابية، وهذا فيه إشارة واضحة لما تقوم به تركيا من دعم الإرهاب.