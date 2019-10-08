الهند تتسلمّ أول مقاتلة رافال فرنسية من أصل 36

تسلمت الهند الثلاثاء أول مقاتلة رافال من أصل 36 مقاتلة طلبتها في سبتمبر 2016 من فرنسا، في إطار سعيها لتحديث أسطول طائراتها المقاتلة المتقادم.



وأمام مقاتلة موضوعة أمام شعار كبير بلون العلم الهندي في مقر شركة "داسو" المصنعة للطائرات في ميرينياك قرب بوردو، أشاد وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ بـ"يوم تاريخي للقوات الجوية الهندية".

وقبل ذلك، جال الوزير الهندي الذي كان من المتوقع أن يجرب هذه الطائرة بعد الظهر، في بهو تستكمل فيه عملية التجميع النهائية لأربع طائرات رافال مخصصة للهند.



وأصبحت ثلاث طائرات رافال مجهزة، ولكن لن ترسل إلى الهند إلا في شهر مايو بعد انتهاء تدريب الطيارين. ومن المتوقع أن تمتد عمليات التسليم حتى عام 2022.



بدوره، أشار المدير التنفيذي لشركة داسو إريك ترابييه إلى "الرابط الاستراتيجي الفريد والمتين الذي يجمع بلدينا"، مضيفًا أنّ المقاتلة جرى "تطويرها خصيصًا لتستجيب للمتطلبات الدقيقة للغاية للقوات الجوية الهندية".



وأضاف ترابييه أنّ المقاتلة مرتقب وصولها "بفارغ الصبر" إلى الهند. ويعود هذا الترقب إلى تقادم الأسطول الجوي الهندي وعدم تجانسه، بالإضافة إلى التقلبات التي وقعت منذ استدراج العقود الدولية عام 2007.



وكان العقد بشأن 126 مقاتلة، يصنّع بعضها محليًا، وفازت به رافال بعد خمس سنوات، قبل أن تعلن حكومة ناريندرا مودي قرارها النهائي بشراء 36 رافال مصنعة في فرنسا.



أثار العقد جدلًا لأكثر من عام في الهند، واستمر حتى إعادة انتخاب مودي في الربيع. واتهمت المعارضة الحكومة الهندية بأنها فضلت مجموعة "ريلاينس جروب" الخاصة لتكون شريكة "داسو" على حساب الشركة الحكومية "هندستان آيرونوتيكس ليمتد".