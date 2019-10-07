تركيا تبدأ استهداف الأراضي السورية

استهدفت القوات التركية، مساء اليوم، منطقة تل طويل بالمالكية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي وهو أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في وقت سابق اليوم تركيا من تنفيذ أي عملية عسكرية في سوريا، مؤكدة أنها لا تؤيد أي عملية تركية شمالي سوريا ولن تدعم القوات المسلحة التركية أو تشارك في أي عملية من هذا القبيل.



وأكدت الدفاع الأمريكية أنها ستعمل مع حلفائها الآخرين في حلف شمال الأطلنطي "ناتو" وفي التحالف الدولي لمواجهة داعش لتتحمل تركيا العواقب المحتملة المزعزعة للاستقرار المترتبة على الإجراءات المحتملة من جانبها.



وانسحب الجيش الأمريكي اليوم بكامل عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، ونقطة عسكرية أخرى في تل أبيض حتى الساعة شمالي سوريا.