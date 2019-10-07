الباز لصناع الدراما: "كفوا عن تقديم تجار المخدرات والبلطجية قدوة للشباب"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن أبطال فيلم الممر، حركوا لدى الشباب الصغير معاني ومشاعر وطنية عظيمة، خاصة وأن الفيلم قدم نماذج لأبطال حقيقيين يدافعون عن أرضهم.

وطالب الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، صناع الدراما والمسلسلات بالكف عن تقديم أدوار البلطجة وتجار المخدارات كنماذج للشباب في الأفلام، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خط درامي داخل مسلسل يقدم تاجر مخدرات، ولكن أن يكون البطل هو تاجر مخدرات، ويكون هو البطل الرئيسي الذي يقدم للشباب كقدوة هو أمر مرفوض.

وناشد الباز صناع الدرما: "نرجوكم ألا يتم تقديم مثل هذه النماذج السيئة للشباب، خاصة في الوقت الحالي الذي تمر بها الدولة المصرية، لأنه أمر خطير جدا على مستقبل الأجيال".