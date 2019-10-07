الباز: يجب الاحتفاء بقرار فصل 1070 معلما إخوانيا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه لا بد من الاحتفاء بخبر إعلان فصل 1070 من المدرسين المنتمين للإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أننا أمام عملية تطهير لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن وزير التعليم صدّق على قرار فصل 1070 معلما إخوانيا، ولكن بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، لافتا إلى أن هذا الفرق بين مصر ودول أخرى.

وتابع: "عدد المدرسين الإخوان في التربية والتعليم أكتر من كدة بكتير جدا، لكن هي دي دولة القانون".