نشأت الديهي: نصر أكتوبر ملحمة سياسية وطنية شعبية مصرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حروب الجيش المصري لم تتوقف، والتحديات التي تواجه الشعب المصري لم تتوقف، مشددًا على أن السادس من أكتوبر لا يمكن اختزاله في أنه ذكرى انتصار أو معركة أو حرب، وليس مجرد عطلة رسمية، وإنما نصر عظيم حول مسار هذه البلاد من نقطة الظلام لنقطة الضوء، ومن مربع الذل والمهانة إلى مربع العزة والكرامة، وهو ملحمة سياسية وطنية شعبية مصرية لا يمكن أن ننساها.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أننا أبدًا لن ننسى الجو النفسي الذي كان يعيشه الشعب المصري قبل السادس من أكتوبر 1973، وكان الشعب المصري العظيم على قلب رجل واحد، وكانت هناك لحمة وطنية عظيمة.



وأردف:"مصر دولة كبيرة، وجيش مصر كبير، وتاريخ مصر عريق، ولن يستطيع أحد حتى هذه اللحظة أن يلم بتاريخ مصر حتى هذه اللحظة بما فيه المصريين، وهذه الذكرى العظيمة فرصة تاريخية أن نحتفي بنصر أكتوبر، ونقرأ تفاصيل المعركة التي استمرت من 6 أكتوبر وحتى 28 أكتوبر 73، كان كاشف للخريطة والثوابت الدولية، ويؤكد 100% أنه لا يمكن أن تثبت وجودك إلا إذا كنت قوي، والقوة هي الشيء الوحيد في العالم الذي يثبت الاحترام، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، فالعالم لا يحترم إلا الأقوياء، متوجهًا بتحية من القلب والعقل والروح للقوات المسلحة التي رفعت رأس مصر عالية في كل محفل، لتدافع عن الأرض وتحفظ العرض، ويمكننا ان نقول بقوة لدينا درع وسيف.