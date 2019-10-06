سانتوس يتقدم إلى المركز الثالث بالدوري البرازيلي

تقدم فريق سانتوس إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه فاسكو دا جاما 1 صفر مساء السبت في المرحلة الثالثة والعشرين.



وفي مباريات أخرى فاز أتليتيكو باراناينسي على مضيفه باهيا 2 1 وبنفس النتيجة فاز ساو باولو على ضيفه فورتاليزا وتعادل كروزيرو مع إنترناسيونال 1 1 وجريميو مع كورينثيانز باوليستا سلبيا.



ورفع سانتوس رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن المتصدر فلامينجو ونقطتين عن بالميراس الوصيف.



ويدين سانتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه تاليسون الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة.50



وانهى سانتوس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ايفاندرو جيوبيل في الدقيقة.79