بالأدلة.. محمد الباز يفضح أكاذيب عبدالله الشريف عن صحيفته الجنائية

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أكاذيب الإعلامي الإخواني عبدالله الشريف، حول صحيفته الجنائية التي نشرها، كدليل تبرأته من قضية "التبديد".



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الكذبة الأولى أن عبدالله الشريف ادعى أنه استغرق 3 أيام لإجراء "الفيش"، في حين أن الصحيفة الجنائية التي نشرها تعود لعام 2014.



وأردف الباز: "لا يمكن إصدار فيش في 3 أيام، لأنه عليه أن يكلم السفارة المصرية لتخاطب وزارة الخارجية، والتي بدورها تخاطب وزارة الداخلية، والتي تخاطب الأمن العام الذي يتواصل مع الأدلة الجنائية لإجراء الفيش".



وأشار الباز، إلى أن عبدالله الشريف متهم في القضية رقم 4247 لسنة 2002 جنح مستأنف محرم بك غيابي، وحكم عليه بالحبس 7 أيام وكفالة 100 جنيه، بتهمة "تبديد"، لكن لأنه لم يسلم نفسه ولم يحبس، فلا تظهر التهمة في "الفيش"، وهذا ما لم يخبره لمتابعيه.



وأكد الباز، أن الشريف لم يرد على اتهام جيرانه له بأنه تاجر في المخدرات، وتساءل ساخرا: "عليك فلوس لجارك فبيتبلى عليك؟ ولا اتمسكت وكان فيه خطأ في الإجراءات أو حد تدخل من إخوانك السلفيين ممن لهم علاقة بالأمن".

