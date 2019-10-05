علاء عزالدين يطالب بالاحتفال بـ6 أكتوبر طوال العام

قال اللواء دكتور علاء عزالدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقًا، إن الإعلام المصري دائمًا يحتفل بذكرى السادس من أكتوبر، حتى يُذكّر الشعب بالعبر والدروس ليفيد حاضره، لافتًا إلى ضرورة الاحتفال بـ6 أكتوبر طوال العام وليس يومًا واحدًا.



وأضاف "عزالدين" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامية ساره حازم: نوجه تحية للأبطال الشهداء الذين ضحّوا بأنفسهم في سبيل هذا الوطن، وكل من شارك في هذه المعركة.



وأوضح أن كل بطل من هؤلاء الأبطال وراؤه قصة تستحق أن تُروى، بداية من قائد الطائرة وحتى أصغر جندي عبر خط برليف.



وتابع: حرب أكتوبر هي سلسلة من صراع الإرادات، مشيرًا إلى أن الصراع العربي الإسرائيلي هو صراع وجود وليس حدودًا، وحرب أكتوبر هي نتاج لصدام حاول الغرب من خلاله استخدام إسرائيل لكسر الإرادة المصرية وتركيعها بعد ثورة 1952.

