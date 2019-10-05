1000 جنيه غرامة رش الشارع فى كفر الشيخ

حذر محافظ كفر الشيخ، من سوء استغلال مياه الشرب فى رش الشوارع وأمام المحال التجارية والمنازل، لافتًا إلى أن معالجة مياه الشرب تكلف الدولة مبالغ كبيرة لإنتاج مياه شرب نقية طبقًا للمعايير الدولية تلبيةً لحاجة المواطنين، ومن غير المسموح الاستغلال الخاطئ لمياه الشرب وإهدارها بعد تبنى المحافظة استراتيجية ترشيد استهلاك مياه الشرب.



وشدد المحافظ، على تطبيق غرامة 1000 جنيه لكل من يرش المياه بالشوارع، سواء أصحاب المنازل أو أصحاب المحال والمقاهى، منوهًا أنه سوف تتضاعف الغرامة عند تكرارها، كما أن أعمال رش المياه تسبب أضرارًا بالغة لرصف الطرق وتساعد فى تكوين الحفر وتهالك الطرق التى تكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة.



وكلف رؤساء المراكز والمدن، بإغلاق مغاسل السيارات المخالفة، وإزالة المغاسل العشوائية، ومواجهة أعمال غسيل المركبات على الطرق العامة والفرعية والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، لتجنب تعرض المارة للخطر، وحفاظًا على سلامة المواطنين، وتطبيقًا للقانون، وتفاديًا للأضرار التى تحدث للطرق جراء أعمال الغسيل العشوائية، مؤكدًا أنه لا تهاون فى تطبيق القانون، والحفاظ على المال العام، وضمان سلامة المواطنين.



جاء ذلك، بحضور اللواء محمد بندارى، وكيل أول الوزارةـ السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس محمد طلعت، مدير الشركة المصرية للاتصالات بكفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلى شركة ترانس جاس، وعدد من القيادات التنفيذية.