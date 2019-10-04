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رياضة

مرتضى منصور يقرر عرض "جنش" للبيع

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:44 م
جريدة الدستور
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قررت إدارة نادي الزمالك، عرض حارس الفريق الأول محمود عبد الرحيم "جنش" للبيع، اليوم الجمعة، تأتي هذه الخطوة بعد إعلان حارس الفريق عن عدم حصوله على مستحقاته من جانب إدارة القلعة البيضاء.

وقال "جنش"- إنه لا يعلم سبب عدم حصوله على مقدم تعاقده من نادي الزمالك حتى الوقت الحالي، متسائلا هل ذلك بسبب إصابته أم لسبب آخر.

وكتب جنش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "الانستجرام": عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ » رواه أبوداود في "سننه".

وأضاف جنش:" أنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادي الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتي في تخطى الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لي خير إخوة".

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