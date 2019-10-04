ياسمين عبد العزيز رفقة منى زكي وأحمد حلمي والسقا: عشرة العمر

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها، رفقة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي وأحمد السقا.



وظهرت "ياسمين" في الصورة وهي تحتضن "منى زكي" ويحيط بها أحمد حلمي وبعض أصدقائهما.



وعلقت ياسمين على الصورة كاتبة: "عشرة العمر".



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت فيلم "الأبلة طم طم" والذي تم عرضه بموسم عيد الفطر العام الماضي.