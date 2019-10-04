صحيفة تركية: "أردوغان" أضعف الجيش.. والعالم لم يعد يهاب أنقرة

قال موقع "أهفال" التركي، إن التدريبات البحرية التركية لإثارة خوف دول الجوار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط غير مجدية.



وتابع أن التدريبات العسكرية التركية لم تعد تثير فزع الأعداء كما كانت في الماضي، فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت منتصف عام 2016، وأصبح الجيش التركي ضعيف للغاية، بسبب حملة الاعتقالات والفصل الكبيرة التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان لقيادات الجيش بتهمة التعاون مع رجل الدين الهارب فتح الله جولن.



وأضاف أن تركيا في البداية كانت تواجه اليونان وحدها، أما الآن فهي تواجه التحالف المصري اليوناني القبرصي وبالاشتراك مع باقي دول الجوار، وبالتالي فأي محاولة عسكرية منها لإثارة فزعهم هي مجرد محاولة بائسة، لن يهابها أحد.