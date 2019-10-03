المطربة أمينة لخطيبة "أبو تورتة": "ما يستهلكيش.. وفرحك عندي"

أعلنت الفنانة الشعبية أمينة، تطوعها لإحياء حفل زفاف نهال، التي اشتهرت قصتها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد هروب خطيبها مصطفى، الشهير بـ "مصطفى أبو تورتة".



وقالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "البنت القمر دي أبوتورته يا نهال مايستهلكيش أرفعي راسك لأنك الكسبانة إن الحمد لله ربنا كشفه قبل ماتجيبي عيل ولا اتنين وبرضه هيسيبك لسبب تافه برضه".



وأضافت: "نيهال يوم فرحها مافرحتش، فرحك اللي جاي عندي، منشنو لنيهال لو تعرفوها".



قصة مصطفى، الشهير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بإسم "مصطفى أبو تورتة"، أثار حالة جدل واسعة، بعد هروبه وأهله يوم خطبته من الفتاة "نهال شعبان"، بعدما أخذ التورتة والشبكة، وأدعى مرض خاله، تاركًا خطيبته وحدها، حسب ما قالته الفتاة.



وكان مصطفى، قد اعترف في تصريحات مصورة، أنه غير برنامج حفل الخطوبة، لكونه لم يرتاح لتصرفات أهل العروس، لكنه لم يأخذ التورتة كما ادعت.

