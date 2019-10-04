فيديو.. خالد النبوى يطرح الإعلان الدعائى لفيلم "يوم وليلة"

نشر الفنان خالد النبوي الإعلان الدعائي لفيلمه الجديد "يوم وليلة"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك تزامنًا مع قرب إنطلاق عرضه جماهيريًا بموسم الكريسماس.



يشار إلى أن فيلم "يوم وليلة" من تأليف يحيى فكري، ويشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوي كل من أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وميدو عادل.



ومن المقرر أن يعرض الفيلم في حفل ختام مهرجان مالمو، يوم 8 أكتوبر بعد أن تغير اسمه من "يوم مصري" إلى "يوم وليلة" حيث إن جميع أحداث الفيلم تدور في يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.