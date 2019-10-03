بـ"الهوت شورت".. أسما شريف منير تتسوق في لندن

حرصت الفنانة أسما شريف منير، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها من لندن.



وظهرت "أسما" في الصورة بإطلالة جريئة، أثناء تسوقها في مول "ويست فيلد" بلندن، حيث ارتدت "هوت شورت" أسود، مع بلوزة سوداء، واعتمدت مكياجا ناسب إطلالتها، بجوارها الكثير من الحقائب.



وعلقت "أسما" على الصورة، كاتبة: "التسوق فن، وأنا فنانة، احترام من فضلك".





يُذكر أن أسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التي تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة اللبس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة وانضمت أسما لوالدها الفنان شريف منير وقدما معًا الموسم الأول من برنامج "أنا وبنتي" الذي حقق نجاحا كبيرا وكان يعرض على شاشة قناة "On E".

