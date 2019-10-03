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اقتصاد

ركود اقتصاد بريطانيا بعد انكماش قطاع الخدمات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:53 م
جريدة الدستور
وكالات
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يبدو أن اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود مع استعداد الشركات لمواجهة مخاطر انفصال غير منظم لبلادها عن الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع قليلة فقط، بحسب مسح أظهر أن قطاع الخدمات المهيمن شهد هبوطًا حادًا على غير المتوقع الشهر الماضي.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر الجاري، رغم إقرار البرلمان لقانون يلزمه بالسعي لتأجيل الانفصال إذا لم يضمن إبرام صفقة انتقالية جديدة لتخفيف التداعيات السلبية الاقتصادية.

وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في سبتمبر بأكثر من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، مسجلًا أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 49.5، دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وهذه أيضًا أسوأ قراءة لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في سبتمبر الماضي.

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