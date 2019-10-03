بـ "هوت شورت" جريء.. هنا الزاهد تلعب مع الديناصور (فيديو)

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها مقطع فيديو لها، عبر حسابها علي موقع "إنستجرام"، أثناء قضائها شهر العسل في بعد زواجها من الفنان أحمد فهمي، وذلك قبل أن تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى ثم عودتها إلى مصر.وظهرت هنا الزاهد في الفيديو بإطلالة جريئة بـ "هوت شورت"، وهي تقف أمام سيارة نقل كبيرة تحمل إحدى الديناصورات بداخلها، وكانت تمازحه هنا الزاهد وتلعب معه من بعيد وهي خائفة.يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما، بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن، بعد عام من إعلان ارتباطهما، وخلال شهر العسل تعرضت لوعكة صحية ومن المقرر إجراء عملية جراحية قريبًا.