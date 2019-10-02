صلاح يقود ليفربول لاكتساح سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا

استطاع نادي ليفربول أن يفوز على نظيره نادي سالزبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمع بينهم منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



ملخص الشوط الأول بين ليفربول وسالزبورج



وبدأ الشوط الأول بسيطرة كبيرة من نادي ليفربول الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 9 عن طريق ساديو ماني ثم سجل هدفه الثاني عن طريق روبرتسون في الدقيقة 25 بل وسجل الثالث في الدقيقة 36 عن طريق محمد صلاح ولكن بعد الثلاثة أهداف تراجع أداء ليفربول ليسجل سالزبورج هدفه الأول في الدقيقة 39 عن طريق هوانج هي تشان لينتهي اللقاء بتقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ملخص الشوط الثاني بين ليفربول وسالزبورج بدوري أبطال أوروبا



وبدأ الشوط الثاني وكان نادي سالزبورج هو الأكثر سيطرة وخطورة أمام تراجع كبير من ليفربول الذي ظهر العديد من الثغرات في دفاعه ليستغلها سالزبورج ويسجل الهدف الثاني عن طريق مينامينو في الدقيقة 56 بل وسجل الثالث في الدقيقة 60 عن طريق هولاند ولكن انتفض ليفربول ليخطف الهدف الرابع في الدقيقة 69 عن طريق محمد صلاح وظل ليفربول يحاول مضاعفة الأهداف مع وجود محاولات من سالزبورج لخطف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



وبهذه النتيجة يحصد ليفربول أول ثلاث نقاط في دوري أبطال أوروبا ليتواجد في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الخامسة بينما يقف رصيد سالزبورج عند 3 نقاط في المركز الثالث.