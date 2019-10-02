أغرب موقف تعرض له أحمد صلاح حسني من معجبة.. فيديو

يتعرض عدد من النجوم لبعض المواقف الطريفة والغريبة مع المعجبات، ومنهم الفنان أحمد صلاح حسني.



وقال أحمد صلاح حسني، خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "مرة نشرت صورة لي مع زوجتي فقامت إحدى المعجبات بنزع وجه زوجتي ووضع وجهها هي"، وعن رد فعله على الموقف قال: "كان مضحك جدًا".



وتحدث حول دور وسامته في نجاحه قائلًا: "أنا افهم أن الرجل برجولته وليس بوسامته، لأنها أذواق فهناك سيدات يفضلن الرجل الوسيم وأخريات لا، ولا أركز في ذلك وما يفرق معي هو أن يكون لدي تنوع في الأدوار".



كما رد أحمد صلاح حسني، على سؤال كيف استأنف تصوير مسلسل "حكايتي"، رغم وفاة والدته، مؤكدًا أن الموقف كان صعبا ولكن العمل عبادة في النهاية.



من ناحية أخرى يستعد أحمد صلاح حسني لخوض أولى تجاربه في البطولة المطلقة من خلال مسلسل درامي مكون من 45 حلقة، حيث يعكف المؤلف محمد عبدالمعطي على كتابة حلقات العمل الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن.

