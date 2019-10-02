تقرير إفريقي: قرارات المركزي المصري مدروسة بعناية.. والسوق استجاب بسرعة

أكد موقع "فايننشال ورلد" الإفريقي، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، دفعت البورصة لتحقيق مكاسب كبيرة في الجلسات التي تلت القرار، وحقق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب قياسية بعد خسائر الأسبوع الماضي.



وتابع أن انخفاض سعر الفائدة جعل المستثمرون يتسارعون من أجل تحقيق أرباح في نهاية تداولات اليوم، ما جعل البورصة تعود للمكاسب من جديد، ما يعني أن السوق يستجيب بسرعة كبيرة لقرارات البنك المركزي وينتظرها.



وأوضح أن الأسهم عوضت سريعًا خسائر الأسبوع الماضي، وكان قرار المركزي مطلوب للغاية في هذا التوقيت تحديدًا الذي أذكى رغبة المستثمرين في المخاطرة في الأصول ذات المخاطر العالية.



وأشار إلى أن الوضع في مصر بالنسبة لأسعار الفائدة جيد للغاية، حيث يتم تخفيض الأسعار وفقًا لقرارات مدروسة بعناية، ما جعل التخفيض مرتين متتاليتين يعزز الأسهم بهذا الشكل الجيد.