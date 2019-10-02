أسعار الذهب اليوم.. عيار "21" بـ672 جنيهًا للجرام

ارتفعت أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر، اليوم الأربعاء، حيث سجل عيار 24 نحو 768 جنيهًا للجرام، وبلغ عيار 22 نحو 704 جنيهات للجرام، وعيار 21 سجل نحو 672 جنيهًا للجرام.





وسجل عيار 18 نحو 576 جنيهًا، وعيار 14 نحو 448 جنيهًا، وعيار 12 نحو 384 جنيهًا للجرام.





وعلى المستوى العالمي، انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى منذ شهرين، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بينما ارتفعت أسواق الأسهم بفضل آمال بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما وجه ضربة أخرى لإغراء المعدن الأصفر.





وكانت التداولات هزيلة في آسيا، إذ أن المتعاملين في أكبر مستهلك للذهب في العالم وهي الصين في عطلة عامة طويلة.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1462.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من أغسطس عند 1460.25 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1468.90 دولار للأوقية.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذي تشهد إمداداته عجزًا 0.1 % إلى 1676.58 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 1700.71 دولار.



