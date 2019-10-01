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عالم

انفصال جبل جليدي عن شرق القارة القطبية الجنوبية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن البرنامج الأسترالي المعني بالقطب الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن جبلا جليديا بحجم منطقة سيدني الحضرية انفصل عن شرق القارة القطبية الجنوبية، ولكن ذلك ليس بسبب تغير المناخ.

وفي 26 سبتمبر، انفصل الجبل الجليدي، الذي تبلغ مساحته 1636 كيلومترا مربعا، عن جرف آمري الجليدي، ثالث أكبر جرف في القارة الجليدية، ويقع الجبل الجليدي بين محطتي "ديفيس" و"ماوسون" البحثيتين الأستراليتين.

وانفصل الجبل الجليدي، الذي يطلق عليه رسميا اسم (D28-)، عن الجزء الأمامي من الجرف الجليدي، والذي كان العلماء يراقبونه عن كثب منذ أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وفقا للبرنامج الأسترالي للقطب الجنوبي، وهو وكالة حكومية.

وكان من المتوقع أن ينفصل جبل جليدي كبير في الفترة من عام 2010 إلى 2015.

وقالت هيلين أماندا فريكر، وهي أستاذة في معهد سكريبس لعلوم المحيطات في الولايات المتحدة: "لا نعتقد أن هذا الحدث مرتبط بتغير المناخ.. إنه جزء من الدورة العادية لجرف الجليد، حيث نرى أحداث تشعب كبيرة كل 60 إلى 70 عاما".

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