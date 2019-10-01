8 أكتوبر.. محاكمة 304 متهمين في "اغتيال النائب العام المساعد"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، الثلاثاء، محاكمة 304 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد"، إلى جلسة 8 أكتوبر الجاري؛لتعذر إحضار المتهمين.



وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.



ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، مجدى شلش، محمد أحمد عبد الهادي.