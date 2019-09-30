سامح حسين يؤدي مناسك العمرة: اللهم رضاك والجنة

حرص الفنان سامح حسين على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصورة جديده له، أثناء تأدية مناسك العمرة.



وظهر "سامح" في الصورة يرتدي جلباب أبيض حامل المصحف الشريف، وعلق على الصورة: "اللهم رضاك والجنة يارب"، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيه، طالبين دعواته لهم.



يُذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين، مسرحية "المتفائل" ويشاركه في بطولتها: سهر الصايغ ويوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام