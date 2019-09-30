البحرين والمملكة المتحدة تبحثان أوجه التعاون العسكرى

بحث قائد الحرس الملكي البحريني، اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مع كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، الفريق سير جون لوريمر، اليوم الإثنين، أوجه التعاون المشترك في المجال العسكري بين البلدين.



وأشاد آل خليفة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط البلدين، وبالدور الذي تقوم المملكة المتحدة على المستوى الدولي في حفظ الأمن والسلم العالمي.