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عالم

سيول توقع مع 5 دول بأمريكا الوسطى اتفاقية للتجارة الحرة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:41 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن البلاد أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع مجموعة من دول أمريكا الوسطى، وأنها سوف تدخل حيز التنفيذ جزئيا هذا الأسبوع.
وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إنه من المقرر أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة لكوريا الجنوبية مع هندوراس ونيكاراجوا حيز التنفيذ غدا الثلاثاء كخطوة أولى من اتفاقية التجارة الحرة الشاملة التي تغطي 5 دول في أمريكا الوسطى، هي كوستاريكا والسلفادور وبنما وهندوراس ونيكاراجوا.
وصدق البرلمان الكوري الجنوبي على اتفاقية التجارة الحرة في شهر أغسطس الماضي. فيما ستدخل اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الثلاث المتبقية حيز التنفيذ في المستقبل القريب بمجرد الانتهاء من الإجراءات المحلية.
وبموجب الاتفاقية، سترفع كوريا الجنوبية ودول أمريكا الوسطى الجمارك على الفور أو تدريجيا على أكثر من 95% من المنتجات المتداولة.
ومع الأخذ في الاعتبار الاحتجاجات من المزارعين المحليين، فإن الأرز لا يدرج في الصفقة. ومن المقرر أيضا الحفاظ على الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الحساسة الأخرى أو تخفيضها على مدار فترة طويلة.
وقالت الوزارة "إن اتفاقية التجارة الحرة ستساعد كوريا الجنوبية على توسيع شحناتها إلى سوق أمريكا الوسطى ليس فقط من المنتجات الرئيسية مثل السيارات والصلب ولكن أيضا مستحضرات التجميل والسلع الصيدلانية".
وأضافت أنه استنادا إلى العلاقات الاقتصادية القوية، من المتوقع أن توسع الشركات الكورية الجنوبية من مشاركتها في مشاريع حكومية مثل بناء البنية التحتية في أمريكا الوسطى أيضا.

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