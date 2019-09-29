سرقة كاسميرو وقت مباراة أتلتيكو

تعرض اللاعب البرازيلي كاسميرو، نجم ريال مدريد، لحادث سرقة وثت مشاركته في لقاء ريال مدريد وأتلتيكو، في المباراة التي سيطر عليها التعادل السلبي.



وركزت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه بينما كان كاسيميرو يلعب مباراته مع ريال مدريد اما نظيره أتلتيكو مدريد الذي احتضنه ملعب وانداميتروبوليتانو، تعرض منزله للسرقة، أثناء وجود زوجته وأبنه داخل المنزل.



وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن عائلة نجم ريال مدريد بخير، لكن هناك بعد الممتلكات تم سرقتها من منزل اللاعب.



ووفقًا لبرنامج التشيرينجيتو الإسباني الشهير، فإن كاسيميرو أصبح أحدث لاعب يتعرض منزله للسرقة في الأونة الأخيرة، مضيفًا إلى أن ريال مدريد قد حذر اللاعبين من عدم تحميل أي صور أو مقاطع فيديو لمنازلهم على مواقع التواصل الإجتماعي لأسباب أمنية.