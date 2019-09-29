شرطة مكة: الحارس الشخصي للملك سلمان قُتل برصاص صديقه

أفاد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة، إن اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، جاء بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن، مضيفا أن الفغم كان في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.



وأضافت الشرطة، أنه تمت إصابة تركي السبتي “صديق اللواء الفغم”، وعامل من جنسية فلبينية و5 من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني ممدوح آل علي.



وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.



ونعى اللواء الفغم عدد من المقربين منه، ورواد تويتر، الذين تداولوا صوره خلال عمله برفقة الملك سلمان، وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.