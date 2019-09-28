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"الجريء".. كيف تعامل السيسي مع مشكلات مصر المتراكمة؟

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:56 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الدولة المصرية تعاني من مشكلات متراكمة من عقود، ولا يمكن أن نتجاهلها أو ننكرها.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المسؤولين المصريين على مدار عقود، كانوا يتعاملون مع الأزمات والمشكلات التي تواجهها الدولة المصرية بطريقة "ارمي الجثة في أرض جارك" ليتخلصوا من المشكلات، ويرحلوها، ويتحمل تبعاتها من يأتي بعدهم.

واستكمل أن أفضل صفة يمكن أن نمنحها للرئيس عبد الفتاح السيسي هي الجريء، لأننا أمام رجل أراد أن يبني دولة قوية واقفة على قدميها، دون أن يتهرب من مواجهة المشكلات، وكان دارسا لكل الإجراءات التي تم اتخاذها.

وواصل أن الدولة المصرية تحملت من الضغوط لمحاولة منعه من أن تكون لها صيغة مستقلة في قراراتها.     

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