ندب الأدلة الجنائية لفحص حريق التهم شقة بكرداسة

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص حريق التهم شقة بمنطقة كرداسة وتحديد أسبابه.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء مالك الشقة لسماع أقواله.



كان سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.