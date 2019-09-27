وزير خارجية الإمارات يبحث مع المبعوث الأممي التطورات على الساحة اليمنية

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مع مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الجمعة، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التطورات الراهنة على الساحة اليمنية والانتهاكات الحوثية وآفاق الحل السياسي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الطرفين أكدا أهمية المضي قدما في تطبيق بنود اتفاق ستوكهولم وتحريك الجمود السياسي الراهن، وثمّنا دور المملكة العربية السعودية في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار في جدة.

وشدد الجانبان على الدعم الكامل لجهود المملكة وأهمية تسوية الخلافات الداخلية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالطرق السلمية.