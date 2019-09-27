سميح ساويرس: استثمارات "الجونة" بلغت 3 مليارات دولار

قال المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، إن كل ما يعيب الشباب اليوم هو الاستعجال وافتقاره إلى الصبر والإستمرارية، موجهًا نصيحة للشباب: "لا تترك هدفك يسقط من عينيك، الهدف دائما ما يكون بعيدًا المنال".



وأضاف مؤسس مدينة الجونة خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "MBC MASR"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، أن حجم الإستثمارات في مدينة الجونة يقدر اليوم بنحو 3 مليارات دولار أي ما يعادل 50 مليار جنيه أو أكثر، متابعًا: "ومش كلها بتاعتي".



وأوضح أن عودة الاستثمار بعد حكم جماعة الإخوان لم يكن سهلًا، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى للاستثمار كانت لا بد أن تأتي من جانب الدولة، وهو ما حدث بالفعل، ثم بدأ المستثمرون في التوجه لمصر من جديد، وهو ما يتحقق الآن، مؤكدًا أن الاستثمارات التي ضختها الدولة ساهمت في نمو الاقتصاد المصري.