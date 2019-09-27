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اقتصاد

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 687 جنيهًا للجرام

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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شهدت أسواق الذهب، تراجعًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، نهاية الأسبوع، بقيمة 3 جنيهات لدى محلات الصاغة، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.

وأضاف "نجيب"، في تصريح لـ"الدستور"، أن السبب في الانخفاض هو تراجع أسعار الذهب العالمية، حيث سجل سعر الأوقية 1498 دولارًا، بانخفاض قدره 9 دولارات، وذلك في إطار الحرب التجارية العالمية وتداعياتها بخفض سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.والتي شهدت أعلى مستوى لها في أسبوع عند 1520 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 18 سجل 587 جنيهًا.

عيار 21 سجل 687 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 786 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب 5502 جنيهًا.

أوقية الذهب 1498 دولارا.

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