"القيادات باعتنا".. شباب الإخوان يتراجعون عن دعوات التخريب (فيديو)

تراجع عدد من شباب جماعة الإخوان الإرهابية، عن دعواتهم للتخريب والتظاهر غدا الجمعة، مؤكدين شعورهم بالصدمة من قياداتهم في تركيا التي لم تقف إلى جوارهم وضللت الشباب لأهداف شخصية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منسوب لأدمن إحدى الصفحات الكبرى التابعة للإخوان، ظهر "بتشويش على الوجه"، معلنا إحساسه بالذنب وعن ندمه لإنشاء الصفحة وإحساسه بالصدمة من القيادات في تركيا.



الفيديو أثار غضب المتابعين للصفحة، وجاءت ردود الأفعال مهاجمة للشاب من قبل حسابات جماعة الإخوان الإرهابية، كما تركزت تعليقات أخرى حول أن ذلك أفضل للشاب وأن الشاب عاد لرشده وصوابه وهذا جيد للتراجع عن دعاوى تدمير الوطن.