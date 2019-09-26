مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم ببنى سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، اليوم الخميس، في حادث سيارة ملاكي بتوك توك بطريق قرية انفسط بمركز الواسطى شمالي بني سويف.



وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إلى محل الواقعة وتم نقل الثلاثة جثث إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي وهم: أشرف وجيه قرني 19 سنة ومقيم بقرية ونا القس، محمود معوض عطوه 19 سنة ومقيم بقرية أبو صير، رمضان حمدي رمضان 19 سنة، ومقيم بقرية افوه.



تم نقل المصابين وهم: نبوي منصور محمد 40 سنة، إسلام عاطف فتحي 19 سنة ومقيمان بقرية أبو صير، مصطفى شعبان محمد 17 سنة ومقيم بقرية أبويط، محمد عبد الله محمد إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة.

