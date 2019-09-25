لجنة معسكر شباب الوفد تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 200 شاب

انتهت اللجنة المشرفة على معسكر شباب حزب الوفد من وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 200 شاب وفدي غدا.



ويتم تنظيم المعسكر فى فندق "دوم مارينا"بمدينة العين السخنة،أيام 26و27و28 سبتمبر الجارى.



وتم تجهيز حجرات التسكين، وقاعات المحاضرات، والمطاعم، وتم الإنتهاء من جدول المعسكر كاملا متضمنا مواعيد المحاضرات، والندوات.



ويشهد المعسكر حضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد لعدد من جلسات المعسكر، ويلتقى أبنائه شباب الوفد يوم السبت القادم.



يذكر أن تتكون اللجنة المشرفة من طارق تهامى سكرتير مساعد الوفد، ومحمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية للشباب وسكرتير مساعد الحزب، وجمال شحاتة مقرر اللجنة النوعية للشباب وأمين صندوق مساعد الحزب