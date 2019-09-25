أتلتيكو مدريد يتصدر الليجا بالفوز على ريال مايوركا 2- صفر

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا 2 - صفر في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب إيبيروستار في الجولة السادسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.



أحرز ثنائية اتلتيكو مدريد دييجو كوستا في الدقيقة 26 وجواو فيليكس في الدقيقة 64.



وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم بنفس التوقيت والجولة تعادل أتلتيك بيلباو أمام ليجانيس 1-1 على الملعب البلدي دي بوتاركي.



سجل هدف اتلتيك بيلباو راؤول جارسيا من ضربة جزاء في الدقيقة 59 وهدف ليجانيس أوسكار رودريجز في الدقيقة 61.



وبهذه النتائج، تصدر اتلتيكو مدريد جدول ترتيب الليجا مؤقتا برصيد 13 نقطة يليه اتلتيك بيلباو في المركز الثاني بعد أن ارتفع رصيده إلى 12 نقطة.



فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 4 نقاط في المركز الـ17 متقدما بفارق نقطتين عن ليجانيس صاحب المركز الـ20 والأخير.