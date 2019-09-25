العثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة فى الشرقية

استقبل مستشفى الزقازيق العام جثة طفل رضيع، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن عثر عليه مجموعة من عمال النظافة داخل كيس قمامة بمدينة الزقازيق.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بعثور عدد من عمال النظافة بمدينة الزقازيق على جثة لطفل حديث الولادة ذكر ملفوف داخل كيس قمامة، بمحيط كوبري الممر بمنطقة قسم النظام بمدينة الزقازيق.



تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على جثة الطفل بمشرحة مستشفى الزقازيق العام.