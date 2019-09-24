الباز: الجاليات المصرية في أمريكا "ونس للرئيس" في نيويورك

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجامل الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أكد في رده على أحد الصحفيين، أن المظاهرات التي حدثت في مصر من الممكن أن تحدث في أي مكان.

وأكد، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس السيسي لم يخطئ عندما أكد أن مصر تغلق الباب في وجه جماعات الإسلام السياسي نهائيًا، وهذا لا يعتبر معاديا للإسلام، لأن هناك فرق بين الإسلام السياسي والإسلام.

وتابع "الباز"، أن جماعات الإسلام السياسي مثل الإخوان وداعش والقاعدة، تستغل الدين سلم للوصول للسلطة.

وأشاد، بدعم الجاليات المصرية في أمريكا بالرئيس السيسي، مؤكدا أنهم "ونس للرئيس" في نيويورك.