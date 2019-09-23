نادين نسيب نجيم ترد على منتقديها بسبب ظهورها مع متحول جنسيًا

ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشر صورتها مع شاب قيل إنه متحول جنسيًا.



وقالت في ردها على الانتقادات: "عيب عليكم ما تحكوا عن العالم، هيدا ميك آب أرتيست ما خصكم إذا متحول أو رجال أو لا".



وأضافت: "خلص عمل ميك آب وبيعمل لكل مشاهير هوليوود، ارتقوا شوي، ما تدخلوا بشي ما بيعنيكم، يلي بحب الميك آب يشوف التوتوريل، خلص منه أول واحد على وجه الأرض، ومش أول مرة بتشوفوا حدا هيك".



وكانت الصورة قد التقطت نادين نسيب نجيم، خلال مشاركتها في إطلاق إحدى ماركات التجميل بفرنسا، وحذفت الصورة.