أسما شريف منير لـ "الأجير الهارب": "مش راجل"

حرصت الفنانة "أسما شريف منير" على مشاركة جمهورها ومتابعيها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برأيها في المقاول الأجير المدعو "محمد علي".



ونشرت "أسما شريف منير" صورة لعلم مصر وعلقت كاتبة: سألتكم عن رأيكم في محمد علي، أنا بقي رأي الوحيد أنه مش دكر، عشان الدكر يقف في وسط الناس مش يبقي هربان في بلد ويكلمنا في شاشة، ومهما كان رأيه مفيش ابن بلد يجيب في سيرة ست بالشكل السافل ده، أنا إللي أعرفه عن ولاد البلد أن الست خط أحمر، ده حتي مش بينادوها بـ اسمها، أنا ضد قلة الأدب والتجاوز، وثورة تاني إزاي يعني، هو إحنا لحقنا، إحنا مش حمل ده."



وأضافت: "محمد علي مش راجل ومش جدع"



وتابعت: "يلا بقي اشتموني وبهدلوني، بس أنا من حقي أقول رأي.أنا بحب بلدي..#مصر"