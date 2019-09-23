المالية: تراجع العائد على أذون الخزانة

كشفت وزارة المالية عن تراجع العائد على سندات الخزانة، اليوم الاثنين، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات، 14.4%، وأقل عائد 13.70%، ومتوسط العائد 14.35%، وتمت تغطية الاكتتاب 4 مرات.



وسجل أعلى عائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات 14.45%، وأقل عائد 13.80%، ومتوسط العائد 14.41% وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات.



وقد طرح البنك المركزي المصري، اليوم، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار، وتبلغ قيمة الطرح الأول 1.250 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 1.250 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.