حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 23 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: أنت مدعو إلى التروي والمحافظة على الهدوء، قد تتعرض لعمليات التأجيل والتسويف ولعراقيل تفقدك الصبر وتوقعك في القلق.



عاطفيًا: لا تصارع الرياح، لكن لا تترك الطرف الآخر يفرض عليك ما لا ترضاه، فالجو ليس سلبيًا كما تعتقد، لكنه يحتم عليك الانتباه.



صحيًا: أنت معرض هذا اليوم لكثير من الضغوط، تمهل وابتعد عن كل الأجواء السلبية التي قد تهدر سلامتك.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.













يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

