أحمد موسى لـ"الإخوان": "هفضل طول الوقت مضايقكم" «فيديو»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وسائل الإعلام الموجودة في قطر وتركيا، معادية للدولة المصرية، ولا يطلق عليها معارضة كما يردد البعض، ولكنهم خونة، يستهدفون إسقاط الدولة المصرية.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإخوان مولعين الدنيا ضدي ومعنديش أي مشكلة، وهفضل طول الوقت مضايقكم".



وتابع: "قد يكون البعض زعلان مني وده أحترم رأيه، لكن هناك ملايين يتابعونا، لكن لو واحد ولا عشرة مش عايزينا مش فارق معانا".



واستطرد: "عائشة آل ثاني تحرض ضدي من قطر، ونشرت عنوانًا زعمت أنه عنوان بيتي، وجميع أعضاء الجماعة الإرهابية والطابور الخامس يحرضون على قتلي وسأتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام".



وأكمل: "كل عناوين الهاربين إلى الخارج موجودة معي، لكن عمري ما عملت كده".