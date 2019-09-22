"شباب الأحزاب": برنامج فيصل القاسم يسبب الصداع للمشاهدين (فيديو)

قال هيثم الشيخ، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن فيصل القاسم، مذيع قناة الجزيرة، أحد نماذج الفوضى الإعلامية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "برنامجه يسبب الصداع للمشاهدين، بسبب حرصه الدائم لتحويل أي حوار لمشاجرة على الهواء بين طرفين، واعتماده على قاعدة الإثارة".



وتابع: "قناة الجزيرة تعتمد على بث الفرقة بين الشعوب، وهو أحد النماذج التي تستخدم لممارسة هذا النوع".